Пожежа на ринку в Кенії: 15 людей загинуло, ще 70 травмовані

"П'ятнадцять людей загинули та 70 отримали травми, коли вогонь пронісся через ринок і поблизу будинків у центрі Найробі вранці у четвер", - йдеться у повідомленні.

Пожежа виникла о 2:30 ночі. Причину загорання встановлюють.

Як повідомляв УНН, в Ірані загорівся нафтопереробний завод.