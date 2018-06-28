Пожежа на ринку в Кенії: 15 людей загинуло, ще 70 травмовані
Київ • УНН
КИЇВ. 28 червня. УНН. Внаслідок пожежі на ринку в центрі столиці Кенії Найробі загинуло 15 людей, 70 отримали травми. Про це повідомляє Reuters, передає УНН.
"П'ятнадцять людей загинули та 70 отримали травми, коли вогонь пронісся через ринок і поблизу будинків у центрі Найробі вранці у четвер", - йдеться у повідомленні.
Пожежа виникла о 2:30 ночі. Причину загорання встановлюють.
Як повідомляв УНН, в Ірані загорівся нафтопереробний завод.