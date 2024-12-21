Пожар в Салтовском районе Харькова потушили - ГСЧС
Киев • УНН
В результате атаки беспилотника на 9-этажный дом в Салтовском районе Харькова пострадали 6 человек, включая ребенка. Спасатели локализовали пожар и спасли трех человек.
Спасатели локализовали пожар в Салтовском районе Харькова. Об этом сообщает ГСЧС Украины, передает УНН.
Детали
По информации, в результате атаки беспилотника пострадали 6 человек, среди которых 12-летний ребенок. Вражеский дрон попал в 9-этажный жилой дом, повредив фасад и квартиры на первых этажах.
Из-за взрыва возник пожар, который спасатели ГСЧС смогли ликвидировать в 23:04. Три человека были спасены благодаря оперативной работе спасательных служб.
Сейчас работы по ликвидации последствий атаки продолжаются.
В результате удара по Харькову пострадала 12-летняя девочка и еще три человека20 дек. 2024, 20:40 • 9207 просмотров