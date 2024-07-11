Пожар в Руанском соборе во Франции локализован, сообщили пожарные, пишет УНН со ссылкой на BFMTV.

Детали

После вмешательства, которое длилось около часа, пожар, охвативший шпиль Руанского собора, удалось локализовать, сообщили BFMTV пожарные.

"Это означает, что пламя, охватившее площадку на высоте 120 метров, больше не распространяется", - указывает издание.

Пожарным еще нужно обезопасить здание и убедиться, что не осталось "горячих точек".

Префект Приморской Сены Жан-Бенуа Альбертини указал, что внутри Руанского собора проводится "инвентаризация некоторых произведений" и мебели.

"Мы находимся на очень ценном объекте культурного наследия", - отметил он.

И добавил: "Проводится инвентаризация произведений, на которые может повлиять вторичный сток воды. Возможно, нам придется провести укрытие произведений".

На шпиле Руанского собора во Франции вспыхнул пожар на шпиле