Пожар на столичной штрафплощадке: огонь охватил 30 автомобилей, 10 мотоциклов и автобус

Пожар на столичной штрафплощадке потушили. Как сообщили в ГСЧС, огнем было охвачено около 30 легковых автомобилей, 10 мотоциклов и автобус, передает УНН.

В 15:11 пожар ликвидирован. Предварительно, огнем было охвачено около 30 легковых автомобилей, 10 мотоциклов и 1 автобус - сообщили спасатели.

Напомним

В столице на улице Канальной загорелись машины. Как сообщают Telegram-каналы, пожар вспыхнул на штрафплощадке.