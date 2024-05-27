Пожежа на столичному штрафмайданчику: вогонь охопив 30 автомобілів, 10 мотоциклів та автобус
Київ • УНН
Пожежа охопила близько 30 автомобілів, 10 мотоциклів та 1 автобус на штрафмайданчику на вулиці Канальній у столиці, перш ніж її загасили рятувальники.
Пожежу на столичному штрафмайданчику загасили. Як повідомили у ДСНС, вогнем було охоплено близько 30 легкових автомобілів, 10 мотоциклів та автобус, передає УНН.
О 15:11 пожежу ліквідовано. Попередньо, вогнем було охоплено близько 30 легкових автомобілів, 10 мотоциклів та 1 автобус
Нагадаємо
У столиці на вулиці Канальній загорілись автівки. Як повідомляють Telegram-канали, пожежа спалахнула на штрафмайданчику.