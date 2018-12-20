Внедорожник с детьми перевернулся в Запорожье
Киев • УНН
ЗАПОРОЖЬЕ-КИЕВ. 20 декабря. УНН. В одном из спальных районов Запорожья вчера перевернулся внедорожник, в салоне которого находились двое детей. Об этом УНН сообщили в пресс-службе управления патрульной полиции в Запорожской области.
Так, ДТП произошло вчера, 19 декабря, на улице Магара, что в Коммунарском районе Запорожья.
"Женщина-водитель 1977 года рождения, управляя автомобилем MITSUBISHI ОUTLANDER, не справилась с управлением и совершила наезд на дерево, в результате чего авто перевернулось. Как стало известно, на момент происшествия в автомобиле находились двое детей. Но никто не пострадал", – сообщили в патрульной полиции.
На место происшествия прибыли спасатели и медики скорой. Они оказали необходимую помощь.
"На водителя был составлен протокол по ст. 124 КУпАП", – уточнили в полиции.
Напомним, пять человек погибли и еще один человек попал в больницу из-за столкновения двух микроавтобусов в Херсонской области.