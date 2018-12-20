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Внедорожник с детьми перевернулся в Запорожье

Киев • УНН

 • 8550 просмотра

ЗАПОРОЖЬЕ-КИЕВ. 20 декабря. УНН. В одном из спальных районов Запорожья вчера перевернулся внедорожник, в салоне которого находились двое детей. Об этом УНН сообщили в пресс-службе управления патрульной полиции в Запорожской области.

Внедорожник с детьми перевернулся в Запорожье

Так, ДТП произошло вчера, 19 декабря, на улице Магара, что в Коммунарском районе Запорожья.

"Женщина-водитель 1977 года рождения, управляя автомобилем MITSUBISHI ОUTLANDER, не справилась с управлением и совершила наезд на дерево, в результате чего авто перевернулось. Как стало известно, на момент происшествия в автомобиле находились двое детей. Но никто не пострадал", – сообщили в патрульной полиции.

На место происшествия прибыли спасатели и медики скорой. Они оказали необходимую помощь.

"На водителя был составлен протокол по ст. 124 КУпАП", – уточнили в полиции.

Напомним, пять человек погибли и еще один человек попал в больницу из-за столкновения двух микроавтобусов в Херсонской области.

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