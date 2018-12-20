Позашляховик з дітьми перекинувся у Запоріжжі
Київ • УНН
ЗАПОРІЖЖЯ-КИЇВ. 20 грудня. УНН. В одному зі спальних районів Запоріжжя вчора перекинувся позашляховик, у салоні якого перебували двоє дітей. Про це УНН повідомили у прес-службі управління патрульної поліції у Запорізькій області.
Так, ДТП сталася вчора, 19 грудня, на вулиці Магара, що у Комунарському районі Запоріжжя.
"Жінка-водій 1977 року народження, керуючи автомобілем MITSUBISHI ОUTLANDER, не впоралась з керуванням та здійснила наїзд на дерево, внаслідок чого авто перекинулося. Як стало відомо, на момент події в автівці перебувало двоє дітей. Але ніхто не постраждав", – повідомили у патрульній поліції.
На місце події прибули рятувальники та медики швидкої. Вони надали необхідну допомогу.
"На водія було складено протокол за ст. 124 КУпАП", – уточнили в поліції.
Нагадаємо, п'ятеро людей загинули та ще одна людина потрапила до лікарні через зіткнення двох мікроавтобусів у Херсонській області.