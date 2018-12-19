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Через зіткнення мікроавтобусів під Херсоном загинули п'ятеро людей

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 грудня. УНН. П'ятеро людей загинули та ще одна людина потрапила до лікарні через ДТП у Херсонській області. Про це повідомляє УНН з посиланням на відділ комунікації обласного управління поліції.

Через зіткнення мікроавтобусів під Херсоном загинули п'ятеро людей

Так, зіткнення двох мікроавтобусів сталося сьогодні близько 13:00 на виїзді з села Раденськ.

"На місці пригоди поліцейські попередньо встановили, що 49-річний водій автомобіля "Рено Трафік", рухаючись в напрямку с.Великі Копані, не врахував дорожньої обстановки, не впорався з керуванням, в результаті чого виїхав на зустрічну смугу, де здійснив зіткнення з автомобілем "УАЗ", який рухався назустріч", – йдеться в повідомленні.

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У ДТП загинули п'ятеро людей. Ще одну людину з травмами госпіталізували в лікарню.

"В результаті дорожньо-транспортної пригоди водій та 2 пасажири автомобіля "Рено", а також 58-річний водій іншого транспортного засобу загинули на місці пригоди. Два пасажири "УАЗа" з тілесними ушкодженнями були госпіталізовані в Олешківську районну лікарню, де один із них від отриманих травм помер", – повідомили в поліції.

Попередня правова кваліфікація події – ч.3 ст.286 КК України – порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами. Наразі поліція встановлює всі обставини та причини ДТП з тяжкими наслідками.

Нагадаємо, у Житомирській області автомобіль виїхав на зустрічну смугу і зіткнувся з іншим автомобілем. Внаслідок аварії загинули троє людей, травми отримали ще троє, серед них – дитина.

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