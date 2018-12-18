Авто виїхало на зустрічну смугу під Житомиром, є загиблі
Київ • УНН
КИЇВ. 18 грудня. УНН. У Житомирській області внаслідок ДТП загинули троє людей, травми отримали ще троє, серед них – дитина. Про це повідомляє УНН з посиланням на відділ комунікації управління обласної поліції.
ДТП сталася сьогодні близько 7:45 на 17 км автошляху Житомир-Могилів-Подільський, у селі Двірець.
"За попередньою інформацією, водій автомобіля Opel, 38-річний житель Хмельницької області, не впорався з керуванням та виїхав на смугу зустрічного руху, де сталося зіткнення з автомобілем Toyota", – йдеться в повідомленні.
Внаслідок аварії загинули водій та двоє пасажирів Opel, 38-річний та 71-річний жителі Хмельниччини. Ще один пасажир автомобіля, 8-річний житель Хмельницької області, отримав травми та був доставлений до лікарні.
"Також ушкодження отримали водій та пасажирка автомобіля Toyota, 37-річна жителька м. Новограда-Волинського та 45-річна громадянка Польщі. Їх доставили до лікувальних закладів м. Житомир. Нині триває з’ясування причин та обставин події", – повідомили у ГУНП.
Нагадаємо, у ДТП у Львівській області постраждали троє дітей. Від удару одного з них затиснуло в машині.