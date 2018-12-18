Авто выехало на встречную полосу под Житомиром, есть погибшие
Киев • УНН
КИЕВ. 18 декабря. УНН. В Житомирской области в результате ДТП погибли три человека, травмы получили еще трое, среди них – ребенок. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации управления областной полиции.
ДТП произошло сегодня около 7:45 на 17 км автодороги Житомир-Могилев-Подольский, в селе Дворец.
"По предварительной информации, водитель автомобиля Opel, 38-летний житель Хмельницкой области, не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где произошло столкновение с автомобилем Toyota", – говорится в сообщении.
В результате аварии погибли водитель и двое пассажиров Opel, 38-летний и 71-летний жители Хмельницкой области. Еще один пассажир автомобиля, 8-летний житель Хмельницкой области, получил травмы и был доставлен в больницу.
"Также повреждения получили водитель и пассажирка автомобиля Toyota, 37-летняя жительница г. Новоград-Волынского и 45-летняя гражданка Польши. Их доставили в лечебные учреждения г. Житомир. Сейчас идет выяснение причин и обстоятельств происшествия", – сообщили в ГУНП.
Напомним, в ДТП во Львовской области пострадали трое детей. От удара одного из них зажало в машине.