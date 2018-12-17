На Львівщині внаслідок ДТП постраждало троє дітей
Київ • УНН
КИЇВ. 17 грудня. УНН. На Львівщині, у місті Пустомити, внаслідок ДТП травмувались троє дітей. Про це повідомили у прес-службі ДСНС у Львівській області, передає УНН.
“16 грудня о 12:26 до рятувальників надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну в м. Путомити по вул. Привокзальна.На місце події було відправлено рятувальне відділення 25-ої Державної пожежно-рятувальної частини м. Пустомити та 4 ДПРЧ м. Львова. Прибувши на місце, з’ясувалось що зіткнулись автомобіль „Suzuki“ з автомобілем „Nissan Almera“ внаслідок чого, в автомобілі „Suzuki“ було затиснуто дитину”, — йдеться в повідомленні прес-служби ДСНС.
Рятувальники провели роботи по деблокуванню травмованої дитини та передали її медикам. Внаслідок ДТП було травмовано 3 дитини з автомобіля “Suzuki”.
“На місці працювало 6 рятувальників та 2 одиниці спецтехніки”, — повідомили у ДСНС. Обставини події встановлюють правоохоронці.
Як повідомляло УНН, в ДТП, яке трапилось в місті Івано-Франкове, Львівської області загинуло троє військовослужбовців 184-го Навчального центру Національної академії сухопутних військ ім. Петра Сагайдачного.