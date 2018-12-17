Во Львовской области в результате ДТП пострадали трое детей
Киев • УНН
КИЕВ. 17 декабря. УНН. Во Львовской области, в городе Обухов, в результате ДТП травмировались трое детей. Об этом сообщили в пресс-службе ДСНС во Львовской области, передает УНН.
“16 декабря в 12:26 к спасателям поступило сообщение о дорожно-транспортном в г.Путомиты по ул.Привокзальна. На место происшествия было отправлено спасательное отделение двадцать пятой Государственной пожарно-спасательной части г.Пустомыты и 4 ДПРЧ м. Львов. Прибыв на место, выяснилось что столкнулись автомобиль „Suzuki“ с автомобилем „Nissan Almera“ в следствии чего, в автомобиле „Suzuki“ было зажато ребенка", - сообщается в пресс-службе.
Спасатели провели работы по деблокированию травмированного ребенка и передали ее медикам. В результате ДТП были травмированы 3 ребенка из автомобиля „Suzuki“.
"На месте работало 6 спасателей и 2 единицы спецтехники”, - сообщили в ДСНС. Обстоятельства происшествия устанавливают правоохранители.
Как сообщал УНН, в ДТП, которое случилось в городе Ивано-Франково Львовской области погибли трое военнослужащих 184-го Учебного центра Национальной академии сухопутных войск им. Петра Сагайдачного.