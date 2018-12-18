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Поліцейські годину не могли зловити порушника у Рівному

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 грудня. УНН. У Рівному водій проігнорував відмову поліцейських зупинитися і почав тікати. Під час погоні за порушником травмувалися троє патрульних. Про це повідомляє УНН з посиланням на відділ комунікації ГУНП у Рівненській області.

Поліцейські годину не могли зловити порушника у Рівному

"Близько 22 години на вулиці Льонокомбінатівська екіпаж роти поліції особливого призначення помітив автомобіль Mercedes-Benz ML 430, який їхав без світла зовнішніх фар. Водій проігнорував вимогу поліцейських зупинитися та почав утікати", – йдеться в повідомленні.

Екіпажі патрульної поліції розпочали переслідувати позашляховик, який виїхав на трасу "Київ – Чоп" і рухався у напрямку Києва. Неподалік села Горбаків Гощанського району поліцейські службовим автомобілем заблокували рух утікачеві, але той здійснив маневр розвороту та поїхав у сторону Рівного зустрічною смугою, наражаючи на небезпеку учасників дорожнього руху.

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Щоб зупинити порушника, поліцейські на міжнародній трасі поблизу Рівного знову створили штучний затор. Водій Mercedes об’їхав стоячий транспорт та зіткнувся зі службовим автомобілем Mitsubushi Outlander під керуванням 22-річного молодшого лейтенанта поліції, який їхав на підмогу колегам з увімкненими маячками синього та червоного кольорів.

Водій позашляховика, не зупиняючись, продовжив втікати. Близько 23:00 на вулиці Басівкутська під час переслідування екіпаж патрульних почав здійснювати обгін авто правопорушника. У цей час водій Mercedes скерував свій транспортний засіб на службовий Mitsubushi Outlander, намагаючись скинути його з дороги. Внаслідок зіткнення обидва авто наїхали на придорожнє огородження.

Після зупинки троє поліцейських вийшли з автомобіля і намагалися наблизитися до Mercedes. Водій почав рух заднім ходом на поліцейських. Відтак поліцейські здійснили кілька пострілів по його колесах. Внаслідок застосування зброї ніхто не постраждав.

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"З’ясувалося, що за кермом позашляховика перебував 42-річний житель селища Понінка Хмельницької області. В салоні Mercedes-Benz також перебувала 38-річна дружина водія та малолітня донька. Чому чинив опір, наражаючи на небезпеку себе, свою сім’ю, пішоходів, водіїв та працівників поліції, пояснити не зміг", – зазначили в поліції.

Під час переслідування та затримання травмувалися троє поліцейських. Їх оглядають медики. Також було пошкоджено два службових автомобілі.

"Чоловіка затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України та помістили до ізолятору тимчасового тримання. Вирішується питання про повідомлення йому про підозру у вчиненні злочину за попередньою правовою кваліфікацією частини 2 статті 342 (опір працівникові правоохоронного органу) Кримінального кодексу України та обрання міри запобіжного заходу", – уточнили у ГУНП.

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Нагадаємо, в Одеській області патрульні влаштували погоню за чоловіком, який у нетверезому стані викрав на АЗС елітний алкогольний напій і сигарети і тікав на "кабріолеті".

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