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Полицейские час не могли поймать нарушителя в Ровно

Киев • УНН

 • 10873 просмотра

КИЕВ. 18 декабря. УНН. В Ровно водитель проигнорировал отказ полицейских остановиться и начал убегать. Во время погони за нарушителем травмировались трое патрульных. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации ГУНП в Ровенской области.

Полицейские час не могли поймать нарушителя в Ровно

"Около 22 часов на улице Льнокомбинатовская экипаж роты полиции особого назначения заметил автомобиль Mercedes-Benz ML 430, который ехал без света внешних фар. Водитель проигнорировал требование полицейских остановиться и начал убегать", – говорится в сообщении.

Экипажи патрульной полиции начали преследовать внедорожник, который выехал на трассу "Киев – Чоп" и двигался в направлении Киева. Возле села Горбаков Гощанского района полицейские служебным автомобилем заблокировали движение беглецу, но тот совершил маневр разворота и поехал в сторону Ровно по встречной полосе, подвергая опасности участников дорожного движения.

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Чтобы остановить нарушителя, полицейские на международной трассе возле Ровно снова создали искусственный затор. Водитель Mercedes объехал стоящий транспорт и столкнулся со служебным автомобилем Mitsubushi Outlander под управлением 22-летнего младшего лейтенанта полиции, который ехал на подмогу коллегам с включенными маячками синего и красного цветов.

Водитель внедорожника, не останавливаясь, продолжил бежать. Около 23:00 на улице Басивкутская во время преследования экипаж патрульных начал совершать обгон авто правонарушителя. В это время водитель Mercedes направил свое транспортное средство на служебный Mitsubushi Outlander, пытаясь сбросить его с дороги. В результате столкновения оба авто наехали на придорожное ограждение.

После остановки трое полицейских вышли из автомобиля и пытались приблизиться к Mercedes. Водитель начал движение задним ходом на полицейских. Поэтому полицейские совершили несколько выстрелов по его колесах. В результате применения оружия никто не пострадал.

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"Выяснилось, что за рулем внедорожника находился 42-летний житель поселка Понинка Хмельницкой области. В салоне Mercedes-Benz также находилась 38-летняя жена водителя и малолетняя дочь. Почему сопротивлялся, подвергая опасности себя, свою семью, пешеходов, водителей и работников полиции, объяснить не смог", – отметили в полиции.

Во время преследования и задержания травмировались трое полицейских. Их осматривают медики. Также были повреждены два служебных автомобиля.

"Мужчину задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины и поместили в изолятор временного содержания. Решается вопрос о сообщении ему о подозрении в совершении преступления по предварительному правовой квалификацией части 2 статьи 342 (сопротивление работнику правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины и избрания меры пресечения", – уточнили в ГУНП.

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Напомним, в Одесской области патрульные устроили погоню за мужчиной, который в нетрезвом состоянии похитил на АЗС элитный алкогольный напиток и сигареты и убегал на "кабриолете".

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