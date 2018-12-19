Из-за столкновения микроавтобусов под Херсоном погибли пять человек

Так, столкновение двух микроавтобусов произошло сегодня около 13:00 на выезде из села Раденск.

"На месте происшествия полицейские предварительно установили, что 49-летний водитель автомобиля "Рено Трафик", двигаясь в направлении Великие Копани, не учел дорожной обстановки, не справился с управлением, в результате чего выехал на встречную полосу, где совершил столкновение с автомобилем "УАЗ", который двигался навстречу", – говорится в сообщении.

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В ДТП погибли пять человек. Еще одного человека с травмами госпитализировали в больницу.

"В результате дорожно-транспортного происшествия водитель и 2 пассажира автомобиля "Рено", а также 58-летний водитель другого транспортного средства погибли на месте происшествия. Два пассажира "УАЗа" с телесными повреждениями были госпитализированы в Олешковскую районную больницу, где один из них от полученных травм скончался", – сообщили в полиции.

Предварительная правовая квалификация происшествия – ч.3 ст.286 УК Украины – нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами. Сейчас полиция устанавливает все обстоятельства и причины ДТП с тяжелыми последствиями.

Напомним, в Житомирской области автомобиль выехал на встречную полосу и столкнулся с другим автомобилем. В результате аварии погибли три человека, травмы получили еще трое, среди них – ребенок.