"Позаботься о своем здоровье": благотворители подвели итоги первого месяца проекта по профилактике онкозаболеваний среди женщин

29 августа мобильный консультативно-диагностический центр Национального института рака при поддержке благотворительного фонда "МХП-Громаді" начал обследование и консультации жителей Барышевской громады. Благодаря проекту женщины Барышевской громады получили доступ к бесплатной современной медицинской диагностике и консультациям лучших специалистов института, не выезжая в столицу. Об итогах проекта и его общественной ценности читайте в материале УНН.

Детали

Рак молочной железы - одно из самых распространенных заболеваний среди женщин. По данным Центра общественного здоровья Минздрава Украины, ежегодно из-за этого недуга умирает более полумиллиона женщин во всем мире. Каждой четвертой женщине рак молочной железы диагностируют уже на III-IV стадии, когда эффективность лечения значительно снижается.

Не менее распространенным онкологическим заболеванием у женщин является рак шейки матки.

Методы лечения женских онкологических заболеваний развиваются и совершенствуются на постоянной основе. Однако для выздоровления очень важна ранняя диагностика и профилактика. Особенно в громадах с ограниченным доступом к современным медицинским услугам.

Именно поэтому врачи и благотворители решили объединиться и запустить проект под названием "Позаботься о своем здоровье".

Скрининг женского здоровья проводили специалисты Национального института рака при поддержке "МХП-Громаді", на базе КНП "Барышевская многопрофильная больница".

За месяц работы специалисты Национального института рака обследовали 586 пациенток в возрасте от 23 до 94 лет и предоставили им 2 386 медицинских услуг, а именно:

консультации гинеколога-онколога - 479;

консультации маммолога-онколога - 345;

цитологии - 357;

маммографии - 438;

кольпоскопии-16.

"У 64 пациенток выявлены подозрения на онкогинекологические и онкомаммологические патологии, и 6 из них уже проходят дообследование в нашем Институте.

Остальные планируют приехать в Институт в ближайшее время", - рассказали в Национальном институте рака, добавляя, что врачи продолжают поддерживать связь с женщинами, чтобы обеспечить дообследование и, при необходимости, лечение в Институте.

Добавим, что с 1 октября мобильный консультативно-диагностический центр продолжил свою работу в Мироновской громаде.

Напомним

В сентябре Национальный институт рака подписал важные меморандумы о партнерстве и сотрудничестве с нашими хорошими партнерами:

двусторонний меморандум с Благотворительным Фондом «МХП-Громаді»;

трехсторонний между ГНП «НИР», Благотворительным Фондом «МХП-Громаді» и КНП «Барышевская многопрофильная больница».

Детали - по ссылке.

Справка

"МХП-Громаді" - украинский благотворительный фонд, который начал свою деятельность в 2015 году. Его главная миссия - комплексное развитие громад. География деятельности насчитывает 12 областей Украины: более 700 городков и сел. С начала полномасштабного вторжения россии в Украину Фонд системно поддерживает людей, находящихся в регионах боевых действий, украинских защитников и спасателей, громады, больницы и родильные дома, благотворительные учреждения, которые заботятся о детях-сиротах и пожилых людях, а также людей, которые из-за войны остались без дома и средств к существованию.