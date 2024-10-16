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"Подбай про своє здоров'я": благодійники підбили підсумки першого місяця проєкту з профілактики онкозахворювань серед жінок

Київ • УНН

 • 11359 перегляди

Благодійники підбили підсумки першого місяця проєкту з профілактики онкозахворювань серед жінок.

"Подбай про своє здоров'я": благодійники підбили підсумки першого місяця проєкту з профілактики онкозахворювань серед жінок

29 серпня мобільний консультативно-діагностичний центр Національного інституту раку за підтримки благодійного фонду "МХП-Громаді " розпочав обстеження та консультації жителів Баришівської громади. Завдяки проєкту жінки Баришівської громади отримали доступ до безплатної сучасної медичної діагностики та консультацій кращих фахівців інституту, не виїжджаючи до столиці. Про підсумки проєкту та його суспільну цінність читайте в матеріалі УНН.

Деталі

Рак молочної залози - одне з найпоширеніших захворювань серед жінок. За даними Центру громадського здоров'я МОЗ України, щороку через цю недугу помирає понад пів мільйона жінок у всьому світі. Кожній четвертій жінці рак молочної залози діагностують уже на ІІІ–ІV стадії, коли ефективність лікування значно знижується.

Не менш поширеним онкологічним захворюванням у жінок є рак шийки матки.

Методи лікування жіночих онкологічних захворювань розвиваються і вдосконалюються на постійній основі. Однак для одужання дуже важлива рання діагностика та профілактика. Особливо в громадах з обмеженим доступом до сучасних медичних послуг.

Саме тому лікарі та благодійники вирішили об’єднатися і запустити проєкт під назвою "Подбай про своє здоров’я".

Скринінг жіночого здоров’я проводили фахівці Національного інституту раку за підтримки "МХП-Громаді", на базі КНП "Баришівська багатопрофільна лікарня".

Так, за місяць роботи фахівці Національного інституту раку обстежили 586 пацієнток віком від 23 до 94 років і надали їм 2 386 медичних послуг, а саме:

  • консультації гінеколога-онколога – 479;
  • консультації мамолога-онколога – 345; 
  • цитології – 357; 
  • мамографії – 438; 
  • кольпоскопії – 16.

"У 64 пацієнток виявлено підозри на онкогінекологічні та онкомамологічні патології, і 6 з них уже проходять дообстеження в нашому Інституті. 

Решта планує приїхати до Інституту найближчим часом", - розповіли в Національному інституті раку, додаючи, що лікарі продовжують підтримувати зв’язок з жінками, щоб забезпечити дообстеження та, при потребі, лікування в Інституті.

Додамо, що з 1 жовтня мобільний консультативно-діагностичний центр продовжив свою роботу в Миронівській громаді.

Нагадаємо

У вересні Національний інститут раку підписав важливі меморандуми про партнерство та співробітництво з нашими добрими партнерами:

  • двосторонній меморандум з Благодійний Фонд "МХП-Громаді";
  • тристоронній між ДНП «НІР», Благодійним Фондом «МХП-Громаді» та КНП «Баришівська багатопрофільна лікарня».

Деталі – за посиланням.

Довідка

"МХП-Громаді" – український благодійний фонд, який почав свою діяльність 2015 року. Його головна місія – комплексний розвиток громад. Географія діяльності налічує 12 областей України: понад 700 містечок і сіл. Від початку повномасштабного вторгнення росії в Україну Фонд системно підтримує людей, які перебувають у регіонах бойових дій, українських захисників та рятувальників, громади, лікарні та пологові будинки, благодійні установи, які дбають про дітей-сиріт та літніх людей, а також людей, які через війну залишилися без дому та засобів для існування.

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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