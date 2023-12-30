Появились подробности подготовки теракта на Рождество в Вене: подозревают двух таджиков и чеченца

В Вене полиция задержала супружескую пару из Таджикистана и чеченца по подозрению в причастности к международной террористической организации. Детали этой спецоперации рассказывает Heute, передает УНН.

Детали

Отмечается, что задержанных подозревают в терроризме, которые были частью радикальной исламистской сети "Исламское государство провинция Хорасан (ISPK)". Вероятными целями атак считаются считаются собор Святого Стефана и венский Пратер.

По информации Heute, расследование теракта началось по наводке из Германии. 30-летний таджик, который приехал в Вену в начале декабря и вел себя необычно. Говорят, что он снимал собор Святого Стефана с разных сторон, проверял входную зону на камеры наблюдения и проверял стены. Также говорят, что он снимал на Prater Hauptallee и вел себя странно для туриста.

По данным австрийской прокуратуры, 8 декабря в центре для беженцев в венском районе Оттакринг проходила так называемая "конспиративная встреча". На следующий день таджик вылетел в Турцию через аэропорт Вена-Швехат и вскоре вернулся. Незадолго до Рождества в многоквартирном доме на улице Талиаштрассе было проведено несколько рейдов.

28-летний таджик и его 27-летняя жена, были арестованы, у них конфисковали носители информации и около 6 тысяч евро наличными отмечается в статье.

Также был арестован 47-летний сосед пары - чеченец, который находится в стране с 2012 года и никогда не привлекал к себе негативного внимания. Женатый отец троих детей отрицает, что был близко знаком с двумя другими, и не понимает, почему он сейчас в тюрьме.

Сейчас проводится анализ 14 мобильных телефонов арестованных.

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