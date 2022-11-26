Обращение Талибана с женщинами может быть преступлением против человечности – эксперты ООН

Детали

В оценке специального докладчика ООН по Афганистану Ричарда Беннетта и девяти других экспертов ООН говорится, что обращение с женщинами и девушками может означать «гендерное преследование» в соответствии с Римским уставом, участником которого является Афганистан.

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«Нынешнее коллективное наказание невиновных афганцев режимом санкций ООН, все в имя прав женщин и равенства, равнозначное военным преступлениям и преступлениям против человечества», — ответил на эту оценку, представитель Министерства иностранных дел Талибана Абдул Кахар Балки.

Эксперты ООН в своем заявлении заявили, что заключение женщин дома «равнозначно заключению», добавив, что это, вероятно, приведет к росту уровня домашнего насилия и проблем с психическим здоровьем.

В августе 2021 года Талибан пришел к власти от поддерживаемого Западом правительства. Они говорят, что уважают права женщин в соответствии со своим толкованием исламского права.

Западные правительства заявили, что Талибану необходимо изменить свой курс по правам женщин, включая сигналы о том, что они будут открывать средние школы для девушек, для любого пути официального признания правительства Талибана.