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Поводження Талібану з жінками може бути злочином проти людяності – експерти ООН

Поводження Талібану з жінками може бути злочином проти людяності – експерти ООН

Київ • УНН

 • 801212 перегляди

КИЇВ. 26 листопада. УНН. Поводження Талібану з афганськими жінками та дівчатами, включаючи їх недопущення до парків і спортивних залів, а також шкіл і університетів, може становити злочин проти людяності, заявила в п’ятницю група експертів ООН.

Про це повідомляє УНН з посиланням на Reuters.

Деталі

В оцінці спеціального доповідача ООН по Афганістану Річарда Беннетта та дев’яти інших експертів ООН говориться, що поводження з жінками та дівчатами може означати «ґендерне переслідування» відповідно до Римського статуту, учасником якого є Афганістан.

Цитата

«Нинішнє колективне покарання невинних афганців режимом санкцій ООН, все в ім’я прав жінок і рівності, рівнозначне військовим злочинам і злочинам проти людства», — відповів на цю оцінку, речник Міністерства закордонних справ Талібану Абдул Кахар Балкі.

Експерти ООН у своїй заяві заявили, що ув'язнення жінок вдома «рівнозначне ув'язненню», додавши, що це, ймовірно, призведе до зростання рівня домашнього насильства та проблем з психічним здоров'ям.

У серпні 2021 року Талібан прийшов до влади від підтримуваного Заходом уряду. Вони кажуть, що поважають права жінок відповідно до свого тлумачення ісламського права.

Західні уряди заявили, що Талібану необхідно змінити свій курс щодо прав жінок, включаючи сигнали про те, що вони відкриватимуть середні школи для дівчат, для будь-якого шляху до офіційного визнання уряду Талібану.

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