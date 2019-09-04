Полномочия Минобороны и Генштаба планируют разграничить

"На уровне национального законодательства четко определен курс евроатлантической интеграции, где одним из приоритетов является приобретение Украиной членства в НАТО. Поэтому переход военного управления на j-структуру - это лишь один из важных элементов масштабных изменений, которые сегодня реализуют Вооруженные силы Украины. Сутью этих мероприятий является достижение четкого разграничения полномочий между всеми органами военного управления в системе применения ВСУ. И в первую очередь эта трансформация коснется разделения функций между Министерством обороны Украины и Генеральным штабом ВСУ", - сообщил Колесник.

По его словам, на принципах НАТО оборонное ведомство как орган центральной власти должно осуществлять демократический гражданский контроль над ВС, ресурсное обеспечение армии, а также определять оборонную политику, а Генштаб - реализовывать ее.

"В свою очередь и в Вооруженных силах пройдет разграничение полномочий. В частности, между органами военного управления, осуществляющих генерирование (это новый термин, который внедряется в жизнь, и включает: развитие, подготовку, комплектование, обеспечение ВС Украины) и применение войск (сил) ", - отметил замначальника Генштаба.

Так, по его словам, задачи, связанные с генерированием, будут возложены на Генштаб как главный орган военного управления и командования видов. А применение ВС станет функцией командования Объединенных сил совместно с органами военного управления оперативного уровня, в частности оперативных и воздушных командований, командования морской пехоты и десантно-штурмовых войск, а также морского командования.

"Кроме того, будет осуществлено разграничение должностей начальника Генерального штаба и Главнокомандующего ВС Украины с одновременным переходом Генерального штаба, штабов видов и штабов оперативного уровня ВС на j-структуру. Это позволит улучшить систему управления, ведь будет четко регламентировано: кто отвечает за подготовку, а кто - применение ВС", - сообщил Колесник.

Для выполнения этой задачи приказом министра обороны Украины создана проектная команда, которую, по словам Колесника, он возглавил, и эта программа объединяет 7 проектов.

"Первый проект - это реформирование Генштаба ВСУ, второй - реорганизация Объединенного оперативного штаба в командование Объединенных сил, третий - реорганизация командований видов как органов генерирования, четвертый проект - это подбор и подготовка персонала, который должен занять должности в новых органах управления. Пятый проект - инфраструктурное обеспечение, создание системы управления и связи, шестой - логистическое обеспечение и седьмой - совершенствование законодательной и нормативной базы", - рассказал замначальника Генштаба ВСУ.

По всем направлениям подобраны руководители, указал он.

Напомним, ранее в Минобороны сообщили, что для разделения должности главы Генштаба нужно изменить 13 законов.