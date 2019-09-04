Повноваження Міноборони та Генштабу планують розмежувати
Київ • УНН
КИЇВ. 4 вересня. УНН. Реформування української армії передбачає розмежування повноважень між органами військового управління у системі застосування Збройних сил України, зокрема поділ функцій між Міністерством оборони та Генеральним штабом ЗСУ. Про це в інтерв'ю АрміяInform розповів перший заступник начальника Генштабу ЗСУ Ігор Колесник, передає УНН.
"На рівні національного законодавства чітко визначено курс на євроатлантичну інтеграцію, де одним із пріоритетів є набуття Україною членства в НАТО. Тому перехід військового управління на j-структуру – це лише один із важливих елементів масштабних змін, які сьогодні реалізують Збройні сили України. Суттю цих заходів є досягнення чіткого розмежування повноважень між усіма органами військового управління у системі застосування ЗСУ. І в першу чергу ця трансформація торкнеться поділу функцій між Міністерством оборони України та Генеральним штабом ЗСУ", - повідомив Колесник.
З його слів, за принципами країн НАТО оборонне відомство як орган центральної влади має здійснювати демократичний цивільний контроль над ЗС, ресурсне забезпечення армії, а також визначати оборонну політику, а Генштаб - реалізовувати її.
"У свою чергу і в Збройних силах пройде розмежування повноважень. Зокрема, між органами військового управління, які здійснюють генерування (це новий термін, що впроваджується у життя, та включає: розвиток, підготовку, комплектування, забезпечення ЗС України) та застосування військ (сил)", - зазначив заступник начальника Генштабу.
Так, з його слів, завдання, які пов’язані з генеруванням, будуть покладені на Генштаб як головний орган військового управління та командування видів. А застосування ЗС стане функцією командування Об’єднаних сил спільно з органами військового управління оперативного рівня, зокрема оперативних та повітряних командувань, командування морської піхоти та десантно-штурмових військ, а також морського командування.
"Окрім того, буде здійснено розмежування посад начальника Генерального штабу та Головнокомандувача ЗС України з одночасним переходом Генерального штабу, штабів видів та штабів оперативного рівня ЗС на j-структуру. Це дасть можливість покращити систему управління, адже буде чітко регламентовано: хто відповідає за підготовку, а хто за застосування ЗС", - повідомив Колесник.
Для виконання цього завдання наказом міністра оборони України створено проектну команду, яку, зі слів Колесника, він очолив, і ця програма об’єднує 7 проектів.
"Перший проект – це реформування Генштабу ЗСУ, другий – реорганізація Об’єднаного оперативного штабу в командування Об’єднаних сил, третій – реорганізація командувань видів як органів генерування, четвертий проект – це підбір та підготовка персоналу, який має посісти посади у нових органах управління. П’ятий проект – інфраструктурне забезпечення, створення системи управління та зв’язку, шостий – логістичне забезпечення і сьомий – удосконалення законодавчої та нормативної бази", - розповів заступник начальника Генштабу ЗСУ.
За всіма напрямками підібрані керівники, вказав він.
Нагадаємо, раніше у Міноборони повідомили, що для розділення посади голови Генштабу потрібно змінити 13 законів.