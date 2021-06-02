Полный курс COVID-вакцинации прошли уже 132 тыс. украинцев, в очереди - 620 тысяч

КИЕВ. 2 июня. УНН. Полный курс вакцинации от коронавирусной болезни COVID-19 в Украине с конца февраля получили 132 тысячи человек. При этом в целом сделали уже около 1,18 миллиона прививок, за последние сутки из которых - почти 19 тысяч, большинство из них - первой дозой. В очереди на вакцинацию - 620 тысяч человек. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Минздрава Украины.