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Полный курс COVID-вакцинации прошли уже 132 тыс. украинцев, в очереди - 620 тысяч

Киев • УНН

 • 12808 просмотра

КИЕВ. 2 июня. УНН. Полный курс вакцинации от коронавирусной болезни COVID-19 в Украине с конца февраля получили 132 тысячи человек. При этом в целом сделали уже около 1,18 миллиона прививок, за последние сутки из которых - почти 19 тысяч, большинство из них - первой дозой. В очереди на вакцинацию - 620 тысяч человек. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Минздрава Украины.

Полный курс COVID-вакцинации прошли уже 132 тыс. украинцев, в очереди - 620 тысяч

Цитата:

"С начала прививочной кампании привито 1 047 896 человек, из них получили 1 дозу - 1 04 7894 лица, полностью иммунизированы и получили 2 дозы - 132 508 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего проведено 1 180 402 прививки", - сообщили в Минздраве.

Детали

18 884 человека привито против COVID-19 за сутки 1 июня 2021 года. Одну дозу получили 15 858 человек полностью иммунизированы - 3026 человек. В течение суток работали 240 мобильных бригад, 390 пунктов прививки.

По состоянию на 2 июня 2021 года в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 620 024 человека.

Вакцинация в Украине

В Украине вакцинация от COVID-19 стартовала 24 февраля. Первым прививку получил врач из Черкасс - вакциной Oxford/AstraZeneca (Covishield) из Индии.

До конца года Украина уже гарантированно должна получить 42 миллиона доз вакцин. Так, законтрактовано 34 млн доз вакцин: 20 млн доз Pfizer, 10 млн доз Novavax, 2 млн доз - AstraZeneca/Covishield, 1,9 млн доз вакцины CoronaVac. Отдельно на безвозмездной основе в рамках международной инициативы COVAX ожидается 8 млн доз вакцин.

В Украине уже доставили 1 млн 715 тыс. доз вакцин компании Sinovac (с учетом поставок 26 мая), 500 тыс. доз вакцины AstraZeneca/Covishield, 117 тыс. доз вакцины Pfizer/BioNTech (с учетом поставок 26 мая) через прямые закупки. В рамках глобальной инициативы СOVAX в страну прибыли 367 тыс. доз AstraZeneca-SKBio и почти 240 тыс. доз Pfizer (с учетом поставок 18 мая).

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