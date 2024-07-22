На ближайшем заседании Верховной Рады планируется рассмотреть проекты постановлений, которые блокируют подписание законопроекта о повышении акцизного налога на топливо. Об этом пишет УНН со ссылкой на повестку дня заседания ВР и проекты постановлений №11256-2-П1 и 11256-2-П2.

Детали

Соответствующие проекты постановлений направлены на отмену решения Рады о принятии во втором чтении и в целом проекта закона Украины «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно имплементации положений актов права Европейского Союза относительно акцизного налога (рег. № 11256-2).

Нардепы аргументируют это тем, что соответствующий законопроект был принят с нарушением части 1 статьи 117 регламента ВР.

Статья 117 регламента предусматривает, что законопроект, подготовленный ко второму или повторному второму чтению, заключение главного комитета и другие сопроводительные документы к нему предоставляются народным депутатам не позднее чем за десять дней до дня рассмотрения этого законопроекта на пленарном заседании Верховной Рады.

Впрочем, указанные документы относительно редакции законопроекта, которая была вынесена на голосование, были предоставлены народным депутатам Украины только 10 июля, то есть за восемь дней до дня рассмотрения законопроекта на пленарном заседании Верховной Рады. Вследствие этого народные депутаты были лишены возможности должным образом изучить и подготовиться к рассмотрению законопроекта, что могло привести к неучету ряда поправок к этому законопроекту - отмечают нардепы.

Дополнение

18 июля парламент принял во втором чтении законопроект о повышении акцизного налога на топливо. В частности, ко второму чтению был повышен акциз на газ. В первом чтении предполагалось, что акциз на газ в 2028 году будет составлять 70 евро, но ко второму чтению акциз был значительно повышен - до 250 евро.

Если нардепы провалят голосование за проект постановлений, а для этого необходимо чтобы они не набрали 226 голосов, то законопроект будет направлен на подпись спикеру ВР Руслану Стефанчуку, а затем на подпись к Президенту Украины Владимиру Зеленскому.