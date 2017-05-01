Сообщение о заминировании херсонских ТРЦ оказалось ложным

“На места происшествия выехали следственно-оперативные группы Днепровского отделения полиции, Херсонского отдела полиции, специалисты взрывотехнического отдела ГУНП и кинологи. Работники полиции оцепили территорию, эвакуировали граждан. Людей отвели на безопасное расстояние. Специалисты-взрывотехники и кинологи тщательно обследовали здания и прилегающую территорию. При проверке взрывоопасных или подозрительных предметов не обнаружили, сообщение оказались ложными. Предварительная правовая квалификация ст.259 Уголовного кодекса Украины “Заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности”, — говорится в сообщении.

Как сообщалось ранее, в дежурную часть Главного управления Национальной полиции Херсонской области поступило сообщение из областного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, на электронный адрес ГСЧС поступило письмо с информацией о заминировании торгово-развлекательного центра. Также из областного управления СБУ поступило сообщение о заминировании одного из автомобилей, который находится у другого ТРЦ.