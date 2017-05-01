Повідомлення про замінування херсонських ТРЦ виявилося хибним
Київ • УНН
КИЇВ. 1 травня. УНН. Інформація про замінування двох ТРЦ в Херсоні не підтвердилася. Про це УНН повідомляє із посиланням на відділ комунікації поліції Херсонської області.
“На місця події виїхали слідчо-оперативні групи Дніпровського відділення поліції, Херсонського відділу поліції, спеціалісти вибухотехнічного відділу ГУНП та кінологи. Працівники поліції оточили територію, евакуювали громадян. Людей відвели на безпечну відстань. Спеціалісти-вибухотехніки та кінологи ретельно обстежили будівлі та прилеглу територію. При перевірці вибухонебезпечних чи підозрілих предметів не виявили, повідомлення виявилися хибними. Попередня правова кваліфікація ст.259 Кримінального кодексу України “Завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об’єктів власності”, — йдеться у повідомленні.
Як повідомлялось раніше, до чергової частини Головного управління Національної поліції Херсонщини надійшло повідомлення з обласного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій, що на електронну адресу ДСНС надійшов лист з інформацією про замінування торгівельно-розважального центру. Також з обласного управління СБУ надійшло повідомлення про замінування одного з автомобілів, який знаходиться біля іншого ТРЦ.