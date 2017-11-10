Сообщение о заминировании аэропорта Запорожья не подтвердилась
Киев • УНН
ЗАПОРОЖЬЕ-КИЕВ. 10 ноября. УНН. Правоохранители проверяли сообщение о заминировании аэропорта в Запорожье. Взрывоопасных речовин не обнаружили. Об этом УНН сообщил директор аэропорта “Запорожье” Виктор Бискупский.
Сообщение о заминировании поступило в 11:45. На месте работали взрывотехники и кинологи. Людей и работников аэропорта эвакуировали.
Взрывчатых и подозрительных предметов не обнаружено.
Сейчас аэропорт работает в штатном режиме.
Напомним, сегодня в милицию поступали сообщения о заминировании аэропортов Одессы и Винницы.