Сообщение о заминировании аэропорта Запорожья не подтвердилась

Сообщение о заминировании поступило в 11:45. На месте работали взрывотехники и кинологи. Людей и работников аэропорта эвакуировали.

Взрывчатых и подозрительных предметов не обнаружено.

Сейчас аэропорт работает в штатном режиме.

Напомним, сегодня в милицию поступали сообщения о заминировании аэропортов Одессы и Винницы.