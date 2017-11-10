Повідомлення про замінування аеропорту Запоріжжя не підтвердилася
Київ • УНН
ЗАПОРІЖЖЯ-КИЇВ. 10 листопада. УНН. Правоохорнці перевіряли повідомлення про замінування аеропорту у Запоріжжі. Вибухонебезпечних речовин не виявили. Про це УНН повідомив директор аеропорту "Запоріжжя" Віктор Біскупський.
Повідомлення про замінування надійшло о 11:45. На місці працювали вибухотехніки та кінологи. Людей та працівників аеропорту евакуювали.
Вибухових та підозрілих предметів не виявлено.
Наразі аеропорт працює у штатному режимі.
Нагадаємо, сьогодні до правоохоронців надходили повідомлення про замінування аеропортів Одеси та Вінниці.