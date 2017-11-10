Повідомлення про замінування аеропорту Запоріжжя не підтвердилася

Повідомлення про замінування надійшло о 11:45. На місці працювали вибухотехніки та кінологи. Людей та працівників аеропорту евакуювали.

Вибухових та підозрілих предметів не виявлено.

Наразі аеропорт працює у штатному режимі.

Нагадаємо, сьогодні до правоохоронців надходили повідомлення про замінування аеропортів Одеси та Вінниці.