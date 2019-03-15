Возвращение Роналду: соперник Украины назвал состав на матчи отбора к ЧЕ-2020
Киев • УНН
КИЕВ. 16 марта. УНН. Тренеры сборной Португалии определились со списком вызванных футболистов на первые поединки отборочного цикла к Евро-2020, сообщает УНН со ссылкой на сайт Федерации футбола Португалии.
В состав португальцев после пропуска прошлого цикла вернулся звездный нападающий “Ювентуса” Криштиану Роналду.
В общем Сантуш вызвал 22-х футболистов:
Вратари: Бету (“Гезтепе”, Турция), Жозе Са (“Олимпиакос”, Греция), Руй Патрисиу (“Вулверхэмптон”, Англия);
Защитники: Жоао Конселя (“Ювентус”, Италия), Нельсон Семеду (“Барселона”, Испания), Жозе Фонте (“Лилль”, Франция), Пепе (“Порту”), Рубен Диаш (“Бенфика”), Марио Руи (“Наполи”, Италия), Рафаэль Геррейро (“Боруссия” Д, Германия);
Полузащитники: Данило Перейра (“Порту”), Рубен Невеш, Жоао Моутиньо (оба — “Вулверхэмптон”, Англия), Уильям Карвалью (“Бетис”, Испания), Бруно Фернандес (“Спортинг”), Жоао Марио (“Интер”, Италия), Пицци (“Бенфика”)
Нападающие: Криштиану Роналду (“Ювентус”, Италия), Бернарду Силва (“Манчестер Сити”), Рафа Силва (“Бенфика”), Андре Силва (“Севилья”, Испания), Диогу Жота (“Вулверхэмптон”, Англия) , Жоао Фелиш (“Бенфика”), Диего Соуза (“Брага”), Гонсалу Гедеш (“Валенсия”, Испания).
Заметим, что сбор команды в Лиссабоне начнется с 18 марта.
Также добавим, 22 марта в Лиссабоне португальцы примут сборную Украины, а 25 марта — в этом же городе пройдет встреча с Сербией.