Возвращение Роналду: соперник Украины назвал состав на матчи отбора к ЧЕ-2020

В состав португальцев после пропуска прошлого цикла вернулся звездный нападающий “Ювентуса” Криштиану Роналду.

В общем Сантуш вызвал 22-х футболистов:

Вратари: Бету (“Гезтепе”, Турция), Жозе Са (“Олимпиакос”, Греция), Руй Патрисиу (“Вулверхэмптон”, Англия);

Защитники: Жоао Конселя (“Ювентус”, Италия), Нельсон Семеду (“Барселона”, Испания), Жозе Фонте (“Лилль”, Франция), Пепе (“Порту”), Рубен Диаш (“Бенфика”), Марио Руи (“Наполи”, Италия), Рафаэль Геррейро (“Боруссия” Д, Германия);

Полузащитники: Данило Перейра (“Порту”), Рубен Невеш, Жоао Моутиньо (оба — “Вулверхэмптон”, Англия), Уильям Карвалью (“Бетис”, Испания), Бруно Фернандес (“Спортинг”), Жоао Марио (“Интер”, Италия), Пицци (“Бенфика”)

Нападающие: Криштиану Роналду (“Ювентус”, Италия), Бернарду Силва (“Манчестер Сити”), Рафа Силва (“Бенфика”), Андре Силва (“Севилья”, Испания), Диогу Жота (“Вулверхэмптон”, Англия) , Жоао Фелиш (“Бенфика”), Диего Соуза (“Брага”), Гонсалу Гедеш (“Валенсия”, Испания).

Заметим, что сбор команды в Лиссабоне начнется с 18 марта.

Также добавим, 22 марта в Лиссабоне португальцы примут сборную Украины, а 25 марта — в этом же городе пройдет встреча с Сербией.