Повернення Роналду: суперник України назвав склад на матчі відбору до ЧЄ-2020
Київ • УНН
КИЇВ. 16 березня. УНН. Тренери збірної Португалії визначились із списком викликаних футболістів на перші поєдинки відбіркового циклу до Євро-2020, повідомляє УНН з посиланням на сайт Федерації футболу Португалії.
До складу португальців після пропуску минулого циклу повернувся зірковий нападник “Ювентуса” Кріштіану Роналду.
Загалом Фернанду Сантуш викликав 22-х футболістів:
Воротарі: Бету (“Гезтепе”, Туреччина), Жозе Са (“Олімпіакос”, Греція), Руй Патрісіу (“Вулверхемптон”, Англія);
Захисники: Жоао Конселу (“Ювентус”, Італія), Нельсон Семеду (“Барселона”, Іспанія), Жозе Фонте (“Лілль”, Франція), Пепе (“Порту”), Рубен Діаш (“Бенфіка”), Маріо Руї (“Наполі”, Італія), Рафаель Геррейро (“Борусія” Д, Німеччина);
півзахисники: Данілу Перейра (“Порту”), Рубен Невеш, Жоао Моутіньо (обидва — “Вулверхемптон”, Англія), Вільям Карвалью (“Бетіс”, Іспанія), Бруно Фернандеш (“Спортінг”), Жоао Маріо (“Інтер”, Італія), Піцці (“Бенфіка”);
нападники: Кріштіану Роналду (“Ювентус”, Італія), Бернарду Сілва (“Манчестер Сіті”, Англія), Рафа Сілва (“Бенфіка”), Андре Сілва (“Севілья”, Іспанія), Діогу Жота (“Вулверхемптон”, Англія), Жоао Феліш (“Бенфіка”), Дієго Соуза (“Брага”), Гонсалу Гедеш (“Валенсія”, Іспанія).
Зауважимо, що збір команди в Лісабоні розпочнеться з 18 березня.
Також додамо,22 березня в Лісабоні португальці приймуть збірну України, а 25 березня — в цьому ж місті пройде зустріч з Сербією.