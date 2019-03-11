Поезд сбил женщину в Кировоградской области
Киев • УНН
КИЕВ. 11 марта. УНН. Поезд сбил женщину насмерть в Кировоградской области 8 марта. Эту информацию корреспонденту УНН подтвердили в Главном управлении Нацполиции в области.
Женщина 1994 рoку нарoдження переходила колею в неустановленном месте недалеко от железнодорожного вокзала в Новомиpгоpоде.
От полученных травм она погибла на месте.
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Как сообщал УНН, в результате наезда поезда во Львове погиб 21-летний киевлянин. Молодой человек проходил срочную службу.