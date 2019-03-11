Потяг збив жінку на Кіровоградщині
Київ • УНН
КИЇВ. 11 березня. УНН. Потяг збив жінку насмерть на Кіровоградщині 8 березня. Цю інформацію кореспонденту УНН підтвердили в Головному управлінні Нацполіції в області.
Жiнка 1994 рoку нарoдження переходила колiю у невстановленому мiсцi неподалік залізничного вокзалу в Новомиpгоpоді.
Від отриманих травм вона загинула на місці.
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Як повідомляв УНН, внаслідок наїзду потяга у Львові загинув 21-річний киянин. Молодий чоловік проходив строкову службу.