Поезд Одесса-Харьков из-за непогоды курсирует с опозданием
Киев • УНН
КРОПИВНИЦКИЙ-КИЕВ. 7 января. УНН. В связи с резким ухудшением метеоусловий практически на всех железных дорогах Украины в настоящее время шесть пассажирских поездов курсируют с опозданием, сообщает УНН-Центр со ссылкой на пресс-службу ОАО "Укрзализныця".
В частности, поезд №270 Одесса-Харьков отправился из Одессы с опозданием на 41 минуту.
Напомним, что поезд курсирует, в частности, с остановками в Кропивницком, Знаменке, Кременчуге, Полтаве и других.
Отметим, что в минувшие сутки (с 8:00 6 января до 8:00 7 января) работало 7200 железнодорожников и 14 снегоуборочных машин.