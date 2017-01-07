Потяг Одеса-Харків через негоду курсує із запізненням
Київ • УНН
КРОПИВНИЦЬКИЙ-КИЇВ. 7 січня. УНН. У зв’язку з різким погіршенням метеоумов практично на всіх залізницях України на даний час шість пасажирських поїздів курсують із запізненням, повідомляє УНН-Центр із посиланням на прес-службу ПАТ “Укрзалізниця”.
Зокрема, поїзд №270 Одеса-Харків вирушив з Одеси із запізненням на 41 хвилину.
Нагадаємо, що поїзд курсує, зокрема, із зупинками у Кропивницькому, Знам'янці, Кременчуці, Полтаві та інших.
Зазначимо, що у минулу добу (з 8:00 6 січня до 8:00 7 січня) працювало 7 200 залізничників та 14 снігоприбиральних машин.