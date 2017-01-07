Потяг Одеса-Харків через негоду курсує із запізненням

Зокрема, поїзд №270 Одеса-Харків вирушив з Одеси із запізненням на 41 хвилину.

Нагадаємо, що поїзд курсує, зокрема, із зупинками у Кропивницькому, Знам'янці, Кременчуці, Полтаві та інших.

Зазначимо, що у минулу добу (з 8:00 6 січня до 8:00 7 січня) працювало 7 200 залізничників та 14 снігоприбиральних машин.