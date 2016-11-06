Поезд "Харьков - Винница" будет курсировать по новому графику движения

Так, из Харькова поезд № 719 Харьков - Винница будет отправляться в 5:52 и прибывать в Винницу в 13:55. В обратном направлении поезд № 720 Винница - Харьков будет отправляться в 15:27 и прибывать в Харьков в 23:50.

График движения будет удобным сообщением для жителей Люботина, Миргорода, Ромодана, Лубен, Гребенки, Яготина, Борисполя, Фастова, Попильни, Козятына и других городов со столицей.

Напомним, поезд № 719 Харьков - Винница начал курсировать 4 ноября и будет курсировать ежедневно, кроме вторников, до 10 декабря 2016 года. После этой даты он продолжит курсирование по новому графику движения поездов, который вводится с 11 декабря 2016 года.

Как сообщал УНН, с 11 декабря поезд Интерсити №740 / 739 Киев - Кривой Рог, кроме станции Кривой Рог-Главная, будет останавливаться и на станции Кривой РогЗ .