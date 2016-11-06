Потяг "Харків − Вінниця" курсуватиме за новим графіком руху
Київ • УНН
КИЇВ-ВІННИЦЯ-ПОЛТАВА-ЧЕРКАСИ. 6 листопада. УНН. Електропоїзд Skoda № 719 Харків — Вінниця на шляху зупинятиметься по станції Калинівка-1, повідомили УНН-Центр у прес-службі “Укрзалізниці”.
Так, із Харкова поїзд № 719 Харків — Вінниця відправлятиметься о 05:52 та прибуватиме до Вінниці о 13:55. У зворотному напрямку поїзд № 720 Вінниця — Харків вирушатиме о 15:27 та прибуватиме до Харкова о 23:50.
Графік руху буде зручним сполучення для жителям Люботина, Миргорода, Ромодана, Лубен, Гребінки, Яготина, Борисполя, Фастова, Попільні, Козятина та інших міст зі столицею.
Нагадаємо, поїзд № 719 Харків — Вінниця почав курсувати 4 листопада та курсуватиме щодня, крім вівторків, до 10 грудня 2016 року. Після цієї дати він продовжить курсування за новим графіком руху поїздів, який вводиться з 11 грудня 2016 року.
Як повідомляв УНН, з 11 грудня поїзд Інтерсіті №740/739 Київ — Кривий Ріг, окрім станції Кривий Ріг-Головна, зупинятиметься також на станції Кривий РігЗ.