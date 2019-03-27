Мощный взрыв всколыхнул Стокгольм, пятеро раненых
Киев • УНН
КИЕВ. 27 марта. УНН. Пять человек получили ранения после того, как сильный взрыв всколыхнул район Стокгольма в Швеции в ночь на среду. Об этом УНН сообщает со ссылкой на The Sun.
Взрыв произошел в промышленном пригородном районе Веллингбю в западной части коммуны Стокгольм.
Испуганные свидетели сообщили, что звук взрыва разбудил их около часа ночи по местному времени, встряхнув их окна и двери.
Сегодня утром над Стокгольмом поднимался густой черный дым, а полицейские начали расследование, чтобы установить причину взрыва.
Полиция подтвердила, что пять человек получили ранения, и по меньшей мере двое из них были доставлены в больницу.
Полиция утверждает, что взрыв нанес значительный ущерб автомобилям, домам и предприятиям в этом районе, но они пока не считают это преступлением.
Стокгольм является столицей Швеции и огромным туристическим центром.
Напомним, в марте в Стокгольме взорвался автобус.