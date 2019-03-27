Потужний вибух сколихнув Стокгольм, п'ятеро поранених
Київ • УНН
КИЇВ. 27 березня. УНН. П'ятеро людей отримали поранення після того, як сильний вибух сколихнув район Стокгольма у Швеції у ніч на середу. Про це УНН повідомляє з посиланням на The Sun.
Вибух стався в промисловому приміському районі Веллінгбю у західній частині комуни Стокгольм.
Перелякані свідки повідомили, що звук вибуху розбудив їх близько першої години ночі за місцевим часом, струсонувши їхні вікна і двері.
Сьогодні вранці над Стокгольмом піднімався густий чорний дим, а поліцейські розпочали розслідування, щоб встановити причину вибуху.
Поліція підтвердила, що п'ять осіб отримали поранення, і щонайменше двоє з них були доставлені в лікарню.
Поліція стверджує, що вибух завдав значної шкоди автомобілям, будинкам і підприємствам у цьому районі, але вони поки не вважають це злочином.
Стокгольм є столицею Швеції і величезним туристичним центром.
Нагадаємо, у березні у Стокгольмі вибухнув автобус.