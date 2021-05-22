Мощные землетрясения в Китае: есть погибший и раненые
Киев • УНН
КИЕВ. 22 мая. УНН. В юго-западной провинции Юнань за день произошло 4 землетрясения. В результате один человек погиб, два десятка раненых. Об этом пишет УНН со ссылкой на Хinhua.
Детали
В течение двух часов в провинции Юнан случилось четыре землетрясения, мощных 5 баллов. Один человек погиб под обвалами камней.
Три человека получили тяжелые травмы, 18 - легкие ранения. Всего с толчков пострадали более 72 тыс. местных жителей.
Сейчас в регионе продолжается спасательная операция.
Напомним
21 мая также в китайской провинции Цинхай произошло мощное землетрясение.