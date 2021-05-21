Китай сколихнув потужний землетрус
Київ • УНН
КИЇВ. 21 травня. УНН. У китайській провінції Цинхай стався потужний землетрус. Про це повідомляє УНН з посиланням на сейсмологічний центр Китаю.
Деталі
Магнітуда землетрусу, який стався в п'ятницю ввечері, 21 травня, за київським часом, на північному заході Китаю становила 7,4 бали. Землетрус був зафіксований біля повіту Мадо в Голог-Тибетському автономному окрузі і залягав на глибині 10 км.
Нагадаємо
Землетрус магнітудою 4,7 стався в четвер в районі міста Баошань південно-західній провінції Юньнань.