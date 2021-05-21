Китай всколыхнуло землетрясение
Киев • УНН
КИЕВ. 21 мая. УНН. В китайской провинции Цинхай произошло мощное землетрясение. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сейсмологический центр Китая.
Детали
Магнитуда землетрясения, которое произошло в пятницу вечером, 21 мая, по московскому времени, на северо-западе Китая составила 7,4 балла. Землетрясение было зафиксировано у уезда Мадо в Голог-Тибетском автономном округе и залегал на глубине 10 км.
Напомним
Землетрясение магнитудой 4,7 произошло в четверг в районе города Баошань юго-западной провинции Юньнань.