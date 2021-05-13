Південний захід Китаю сколихнув землетрус

Нагадаємо
Дослідниками було встановлено, що вулкани на Марсі все ще можуть бути активними.
Київ • УНН
КИЇВ. 13 травня. УНН. Землетрус магнітудою 4,7 стався в четвер в районі міста Баошань південно-західній провінції Юньнань. Про це повідомляє Китайське сейсмологічне управління, передає УНН.
Деталі
Підземний поштовх був зафіксований в 11:42 за місцевим часом (6:42 Київ) в повіті Шідянь, який адміністративно відноситься до міста Баошань з населенням понад 2,6 млн осіб. Осередок землетрусу залягав на глибині восьми кілометрів.
Інформації про постраждалих або руйнування не надходило.
Нагадаємо
Дослідниками було встановлено, що вулкани на Марсі все ще можуть бути активними.