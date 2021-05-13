Південний захід Китаю сколихнув землетрус

Деталі

Підземний поштовх був зафіксований в 11:42 за місцевим часом (6:42 Київ) в повіті Шідянь, який адміністративно відноситься до міста Баошань з населенням понад 2,6 млн осіб. Осередок землетрусу залягав на глибині восьми кілометрів.

Інформації про постраждалих або руйнування не надходило.