Юго-запад Китая всколыхнуло землетрясение

Напомним
Исследователями было установлено, что вулканы на Марсе все еще могут быть активными.
Киев • УНН
КИЕВ. 13 мая. УНН. Землетрясение магнитудой 4,7 произошло в четверг в районе города Баошань юго-западной провинции Юньнань. Об этом сообщает Китайское сейсмологическое управление, передает УНН.
Детали
Подземный толчок был зафиксирован в 11:42 по местному времени (6:42 Киев) в уезде Шидянь, который административно относится к городу Баошань с населением более 2,6 млн человек. Очаг землетрясения залегал на глубине восьми километров.
Информации о пострадавших или разрушениях не поступало.
Напомним
Исследователями было установлено, что вулканы на Марсе все еще могут быть активными.