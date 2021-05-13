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У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский
4 апреля, 18:51 • 53146 просмотра

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Юго-запад Китая всколыхнуло землетрясение

Киев • УНН

 • 17801 просмотра

КИЕВ. 13 мая. УНН. Землетрясение магнитудой 4,7 произошло в четверг в районе города Баошань юго-западной провинции Юньнань. Об этом сообщает Китайское сейсмологическое управление, передает УНН.

Юго-запад Китая всколыхнуло землетрясение

Детали

Подземный толчок был зафиксирован в 11:42 по местному времени (6:42 Киев) в уезде Шидянь, который административно относится к городу Баошань с населением более 2,6 млн человек. Очаг землетрясения залегал на глубине восьми километров.

Информации о пострадавших или разрушениях не поступало.

Напомним

Исследователями было установлено, что вулканы на Марсе все еще могут быть активными.

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