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The Guardian

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Потужні землетруси у Китаї: є загиблий і поранені

Київ • УНН

 • 16707 перегляди

КИЇВ. 22 травня. УНН. У південно-західній провінції Юнань за день сталося 4 землетруси. Внаслідок цього одна людина загинула, два десятки поранених. Про це пише УНН з посиланням на Хinhua.

Потужні землетруси у Китаї: є загиблий і поранені

Деталі

Упродовж двох годин у провінції Юнань трапилося чотири землетруси, потужніших за 5 балів. Одна людина загинула під обвалами каміння.

Троє людей отримали важкі травми, 18 - легкі поранення. Загалом від поштовхів постраждало понад 72 тис. місцевих жителів.

Наразі у регіоні триває рятувальна операція.

Нагадаємо

21 травня також у китайській провінції Цинхай стався потужний землетрус.

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