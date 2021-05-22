Потужні землетруси у Китаї: є загиблий і поранені
Київ • УНН
КИЇВ. 22 травня. УНН. У південно-західній провінції Юнань за день сталося 4 землетруси. Внаслідок цього одна людина загинула, два десятки поранених. Про це пише УНН з посиланням на Хinhua.
Деталі
Упродовж двох годин у провінції Юнань трапилося чотири землетруси, потужніших за 5 балів. Одна людина загинула під обвалами каміння.
Троє людей отримали важкі травми, 18 - легкі поранення. Загалом від поштовхів постраждало понад 72 тис. місцевих жителів.
Наразі у регіоні триває рятувальна операція.
Нагадаємо
21 травня також у китайській провінції Цинхай стався потужний землетрус.