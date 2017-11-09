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Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
14:39 • 28262 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

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Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
13:46 • 57130 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"
13:18 • 61181 просмотра

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ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
13:14 • 53891 просмотра

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Тройное ДТП с пострадавшими произошло в Запорожье

Тройное ДТП с пострадавшими произошло в Запорожье

Киев  •  УНН

 • 13302 просмотра

ЗАПОРОЖЬЕ-КИЕВ. 9 ноября. УНН. В Запорожье на Набережной произошла тройная ДТП, женщину-водителя одного из авто госпитализировали. Об этом корреспонденту УНН сообщили в пресс-службе патрульной полиции Запорожья.

Как выяснилось, водитель “Audi Q5” 1970 г.р. столкнулся с движущимся по ул.Фортечной автомобилем “Mitsubishi Outlender”, за рулем которого находилась женщина 1981 г.р. От удара внедорожник изменил направление движения и выскочил через разделительную полосу на встречную, где врезался в “Daewoo Lanos”, под управлением водителя 1953 г.р., который стоял на красный знак светофора.

Женщину-водителя “Mitsubishi Outlender” госпитализировали в 5-ю городскую больницу.

Сейчас следователи устанавливают причины и обстоятельства автомобильной аварии.

Напомним, 9 ноября в Харькове произошло ДТП с участием 5 автомобилей, в результате которого пострадали три человека.

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