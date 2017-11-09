Тройное ДТП с пострадавшими произошло в Запорожье

Как выяснилось, водитель “Audi Q5” 1970 г.р. столкнулся с движущимся по ул.Фортечной автомобилем “Mitsubishi Outlender”, за рулем которого находилась женщина 1981 г.р. От удара внедорожник изменил направление движения и выскочил через разделительную полосу на встречную, где врезался в “Daewoo Lanos”, под управлением водителя 1953 г.р., который стоял на красный знак светофора.

Женщину-водителя “Mitsubishi Outlender” госпитализировали в 5-ю городскую больницу.

Сейчас следователи устанавливают причины и обстоятельства автомобильной аварии.

Напомним, 9 ноября в Харькове произошло ДТП с участием 5 автомобилей, в результате которого пострадали три человека.