Потрійна ДТП з постраждалими сталася у Запоріжжі

Як з’ясувалось, водій “Audi Q5” 1970 р.н. зіткнувся з рухаючимся з вул.Фортечної автомобілем “Mitsubishi Outlender”, за кермом якого перебувала жінка 1981 р.н. Від удару позашляховик змінив напрямок руху та вискочив через розділювальну смугу на зустрічну, де врізався у “Daewoo Lanos”, під керуванням водія 1953 р.н., який стояв на червоний знак світлофору.

Жінку-водія “Mitsubishi Outlender” було госпіталізовано до 5-ї міської лікарні.

Наразі слідчі встановлюють причини та обставини автомобільної аварії.

Нагадаємо, 9 листопада у Харкові сталася ДТП за участі 5 автомобілів, внаслідок якого постраждало троє осіб.