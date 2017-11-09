Потрійна ДТП з постраждалими сталася у Запоріжжі
Київ • УНН
ЗАПОРІЖЖЯ-КИЇВ. 9 листопада. УНН. У Запоріжжі на Набережній сталась потрійна ДТП, жінку-водія одного з авто госпіталізували. Про це кореспонденту УНН повідомили у прес-службі патрульної поліції Запоріжжя.
Як з’ясувалось, водій “Audi Q5” 1970 р.н. зіткнувся з рухаючимся з вул.Фортечної автомобілем “Mitsubishi Outlender”, за кермом якого перебувала жінка 1981 р.н. Від удару позашляховик змінив напрямок руху та вискочив через розділювальну смугу на зустрічну, де врізався у “Daewoo Lanos”, під керуванням водія 1953 р.н., який стояв на червоний знак світлофору.
Жінку-водія “Mitsubishi Outlender” було госпіталізовано до 5-ї міської лікарні.
Наразі слідчі встановлюють причини та обставини автомобільної аварії.
Нагадаємо, 9 листопада у Харкові сталася ДТП за участі 5 автомобілів, внаслідок якого постраждало троє осіб.