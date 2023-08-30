Нужно разобраться объективно: Клименко об инциденте в Днепре, где полицейский застрелил мужчину

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«Есть ситуации, которые нужно анализировать исключительно на холодную голову. Дать эмоциям улечься. Смерть – это всегда горе. Но в событиях в Днепре нужно разобраться объективно. Продолжается следствие, которое должно дать ответы на основные вопросы. Однако есть вещи очевидные. Если граждане хотят жить в правовом государстве, они сами же должны соблюдать законодательство, вести себя в соответствии с установленными нормами и однозначно – не бить полицейских. Более того, учить законопослушности своих детей», - написал Клименко.

Он подчеркнул, что эта ситуация – серьезный прецедент.

«Мы живем в военное время. Не всегда стабильное, но пока контролируемое. Контролируемое именно благодаря усилиям правоохранительных органов. Если отдельные граждане будут жить в анархии и считать себя выше закона, а полиция не сможет выполнять свои функции, украинское общество ждут очень темные времена», - отметил Клименко.

Дополнение

29 августа в одном из районов Днепра двое патрульных полицейских остановили авто, в котором находились несовершеннолетние дети. На требование выйти из авто водитель и пассажиры отказались. Правоохранители начали силой вытаскивали их из авто и использовали газовый баллончик.

Во время драки полицейский применил табельное оружие и произвел три выстрела в спину пассажиру. От полученных огнестрельных ранений пострадавший скончался на месте.

По факту превышения служебных полномочий задержан полицейский.