Нужно разобраться объективно: Клименко об инциденте в Днепре, где полицейский застрелил мужчину

ukru
15:57 • 37213 просмотра

рф согласна на прекращение огня в Украине, но есть нюансы - путин

Эксклюзив
13:47 • 83169 просмотра

Пыльца деревьев и пылевой клещ: аллерголог объяснила, на что весной может быть аллергия и как с ней бороться

Эксклюзив
13:40 • 96825 просмотра

Легализация криптовалюты позволит получить дополнительный источник наполнения госбюджета - экономист

13:25 • 78273 просмотра

Дело о трагедии в Одессе 2 мая 2014 года: ЕСПЧ назвал Украину виновной, но признал влияние рф

13 марта, 10:29 • 77744 просмотра

Рада поддержала снижение штрафов за несвоевременное уточнение данных в ТЦК

Эксклюзив
13 марта, 06:36 • 107361 просмотра

Лунное затмение 14 марта 2025 года: влияние на судьбу, эмоции и глобальные события

13 марта, 06:19 • 129978 просмотра

россия представила США список требований для соглашения о прекращении войны против Украины - Reuters

12 марта, 19:49 • 164363 просмотра

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 15:33 • 195825 просмотра

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Эксклюзив
12 марта, 14:19 • 137136 просмотра

Эксперт о переговорах Киева и США в Джидде: было важно показать, что Украина хочет завершения войны

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
В Кривом Роге обстрелом поврежден сервисный центр Пенсионного фонда: есть раненые

В Кривом Роге обстрелом поврежден сервисный центр Пенсионного фонда: есть раненые

13 марта, 09:01 • 35295 просмотра
Спецпредставитель Трампа Уиткофф прибыл в москву для переговоров относительно войны в Украине

Спецпредставитель Трампа Уиткофф прибыл в москву для переговоров относительно войны в Украине

13 марта, 09:55 • 26010 просмотра
Венгрия угрожает заблокировать санкции ЕС против россиян, если Фридмана не исключат из списка - FT

Венгрия угрожает заблокировать санкции ЕС против россиян, если Фридмана не исключат из списка - FT

13 марта, 11:00 • 104490 просмотра
Украина получила первый транш от Канады в $1,7 млрд от замороженных активов рф

Украина получила первый транш от Канады в $1,7 млрд от замороженных активов рф

13 марта, 11:41 • 96550 просмотра
Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

13 марта, 12:00 • 81642 просмотра
публикации
Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 19:49 • 164362 просмотра
Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

12 марта, 15:33 • 195823 просмотра
После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

12 марта, 15:09 • 138682 просмотра
Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

12 марта, 14:08 • 145396 просмотра
Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников

Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников
Эксклюзив

12 марта, 12:20 • 182069 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

15:21 • 21615 просмотра
Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

13 марта, 12:00 • 81668 просмотра
На YouTube выложили первые эпизоды спин-оффа "Друзей" – сериала "Джоуи"

На YouTube выложили первые эпизоды спин-оффа "Друзей" – сериала "Джоуи"

13 марта, 07:35 • 118520 просмотра
Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

11 марта, 14:42 • 154389 просмотра
Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

10 марта, 15:34 • 161360 просмотра
Актуальное
Нужно разобраться объективно: Клименко об инциденте в Днепре, где полицейский застрелил мужчину

Нужно разобраться объективно: Клименко об инциденте в Днепре, где полицейский застрелил мужчину

Киев • УНН

 • 638556 просмотра

КИЕВ. 30 августа. УНН. Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко заявил, что в событиях в Днепре, где полицейский застрелил мужчину, нужно разобраться объективно и добавил, что если граждане хотят жить в правовом государстве, они сами же должны соблюдать законодательство, и однозначно – не бить полицейских, передает УНН.

Цитата

«Есть ситуации, которые нужно анализировать исключительно на холодную голову. Дать эмоциям улечься. Смерть – это всегда горе. Но в событиях в Днепре нужно разобраться объективно. Продолжается следствие, которое должно дать ответы на основные вопросы. Однако есть вещи очевидные. Если граждане хотят жить в правовом государстве, они сами же должны соблюдать законодательство, вести себя в соответствии с установленными нормами и однозначно – не бить полицейских. Более того, учить законопослушности своих детей», - написал Клименко.

Он подчеркнул, что эта ситуация – серьезный прецедент.

«Мы живем в военное время. Не всегда стабильное, но пока контролируемое. Контролируемое именно благодаря усилиям правоохранительных органов. Если отдельные граждане будут жить в анархии и считать себя выше закона, а полиция не сможет выполнять свои функции, украинское общество ждут очень темные времена», - отметил Клименко.

Дополнение

29 августа в одном из районов Днепра двое патрульных полицейских остановили авто, в котором находились несовершеннолетние дети. На требование выйти из авто водитель и пассажиры отказались. Правоохранители начали силой вытаскивали их из авто и использовали газовый баллончик.

Во время драки полицейский применил табельное оружие и произвел три выстрела в спину пассажиру. От полученных огнестрельных ранений пострадавший скончался на месте.

По факту превышения служебных полномочий задержан полицейский.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

ОбществоКриминал и ЧП

Обратиться по вопросам размещения рекламы