Потребление электричества снизилось из-за погоды: ситуация в энергосистеме

Потребление электроэнергии в Украине сегодня снизилось на фоне улучшения погоды, но пользоваться мощной техникой лучше в период наиболее эффективной работы солнечных электростанций, сообщили в НЭК "Укрэнерго" в понедельник, пишет УНН.

Детали

"Потребление электроэнергии снизилось. Сегодня, 16 июня, по состоянию на 9:30, оно было на 2,6% ниже, чем в предыдущий рабочий день. Причина таких изменений - ясная погода почти на всей территории Украины, кроме части восточных областей", - сообщили в компании.

Улучшение погоды, как указано, обуславливает эффективную работу бытовых солнечных электростанций и соответствующее уменьшение энергопотребления из общей сети.

Вчера, 15 июня, суточный максимум потребления был вечером - на том же уровне, что и максимум предыдущего воскресенья.

"Потреблять электроэнергию сегодня можно без ограничений в течение всех суток. Для помощи в сбалансировании энергосистемы - пользоваться мощными электроприборами целесообразно в период наиболее эффективной работы солнечных электростанций", - говорится в сообщении.

Сейчас украинская энергосистема продолжает восстанавливаться после российских массированных ракетно-дроновых атак. Аварийно-восстановительные работы на энергообъектах продолжаются.

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