Споживання електрики знизилося через погоду: ситуація в енергосистемі
Київ • УНН
Сьогодні споживання електроенергії в Україні знизилось на 2,6% завдяки ясні погоді. Українцям радять використовувати потужні прилади в період роботи сонячних електростанцій.
Споживання електроенергії в Україні сьогодні знизилося на тлі поліпшення погоди, та користуватись потужною технікою краще у період найбільш ефективної роботи сонячних електростанцій, повідомили в НЕК "Укренерго" у понеділок, пише УНН.
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"Споживання електроенергії знизилось. Сьогодні, 16 червня, станом на 9:30, воно було на 2,6% нижчим, ніж попереднього робочого дня. Причина таких змін - ясна погода майже на всій території України, крім частини східних областей", - повідомили у компанії.
Покращення погоди, як вказано, зумовлює ефективну роботу побутових сонячних електростанцій та відповідне зменшення енергоспоживання із загальної мережі.
Учора, 15 червня, добовий максимум споживання був увечері - на тому ж рівні, що й максимум попередньої неділі.
"Споживати електроенергію сьогодні можна без обмежень протягом всієї доби. Для допомоги у збалансуванні енергосистеми - користуватися потужними електроприладами доцільно у період найбільш ефективної роботи сонячних електростанцій", - ідеться у повідомленні.
Зараз українська енергосистема продовжує відновлюватись після російських масованих ракетно-дронових атак. Аварійно-відновлювальні роботи на енергооб’єктах тривають.
Тариф на світло збережуть без змін до кінця жовтня - Шмигаль29.04.25, 13:23 • 95816 переглядiв