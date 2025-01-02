Потребление электричества снизилось, из-за непогоды есть обесточивания - Укрэнерго
Киев • УНН
Потребление электроэнергии в Украине снизилось на 4,9% из-за потепления и солнечной погоды. Продолжаются восстановительные работы после атак, а в Ивано-Франковской области 10 населенных пунктов обесточены из-за непогоды.
Потребление электроэнергии в Украине снизилось из-за потепления, аварийно-восстановительные работы на энергообъектах продолжаются, непогода обесточила 10 населенных пунктов в Ивано-Франковской области, сообщили в НЭК «Укрэнерго», пишет УНН.
Потребление
«Сегодня, 2 января, потребление электроэнергии, по состоянию на 7:00, было на 4,9% ниже, чем в это же время во вторник, 31 декабря. Это объясняется высокой температурой воздуха и солнечной погодой в большинстве регионов Украины, что обусловливает более эффективную работу бытовых СЭС», - сообщили в Укрэнерго.
В компании отметили, что сейчас украинская энергосистема продолжает восстанавливаться после тринадцати массированных ракетно-дронных атак россиян в 2024 году. «Аварийно-восстановительные работы на энергообъектах продолжаются. Энергетики делают все возможное, чтобы как можно быстрее вернуть в работу поврежденное и заменить уничтоженное врагом оборудование», - отметили в НЭК.
«Ситуация в энергосистеме может меняться. Следите за сообщениями на сайтах и официальных страницах в соцсетях вашего оператора системы распределения (облэнерго)», - отметили в Укрэнерго.
Непогода
Из-за сложных погодных условий - на утро обесточены 10 населенных пунктов в Ивано-Франковской области. Ремонтные бригады облэнерго работают над восстановлением поврежденных линий. Оживление абонентов прогнозируется в течение нескольких часов.